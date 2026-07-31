BOLZANO. La Giunta provinciale ha approvato il nuovo assetto dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: presso l’Ospedale provinciale di Bolzano nasceranno quattro nuove strutture con competenza su tutto il territorio: Chirurgia pediatrica, Assistenza palliativa pediatrica, Chirurgia plastica e il Servizio veterinario aziendale per l’igiene delle produzioni zootecniche, mangimistiche e di allevamento.

Le nuove strutture saranno gestite come servizi aziendali provinciali e rispondono, secondo l’assessore Hubert Messner, all’evoluzione delle esigenze del sistema sanitario.

Prevista anche una riorganizzazione della Neuroradiologia, che diventerà una struttura complessa autonoma dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con sede a Bolzano.

Il nuovo assetto punta a rafforzare settori altamente specialistici come la cura dell’ictus, le terapie interventistiche e la diagnostica per immagini avanzate. (Foto di repertorio)