BOLZANO. La sanità altoatesina raggiunge il livello più alto di personale mai registrato. A marzo 2026 erano in servizio nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 1.602 medici e 6.144 infermieri, un dato che secondo la Provincia conferma la crescita dell’organico negli ultimi anni.

A incidere sul risultato è soprattutto il rapporto tra nuove assunzioni e persone che hanno lasciato il servizio. Per il personale medico e infermieristico il saldo è stato positivo negli ultimi tre anni, anche se con differenze tra le diverse categorie professionali.

Nel 2023 sono stati assunti 170 medici, mentre 119 hanno lasciato l’Azienda sanitaria: il saldo è stato quindi di +51 unità. Nello stesso anno, per il restante personale sanitario, le assunzioni sono state 454 a fronte di 322 uscite, con un saldo positivo di 132 persone.

Il trend è proseguito nel 2024 per i medici, con 169 nuovi ingressi e 153 uscite, pari a 16 unità in più. Nello stesso anno il personale tecnico, terapeutico e infermieristico ha invece registrato una diminuzione di 16 unità. Il dato è stato però compensato nel 2025, quando le assunzioni nel personale sanitario non medico sono state 302, contro 267 uscite, per un saldo di +35.

Anche tra i medici il 2025 si è chiuso con un saldo positivo: 189 assunzioni contro 148 uscite, per una crescita di 41 unità.

Secondo l’assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute Hubert Messner, per valutare l’andamento del personale non è sufficiente guardare al numero delle persone che lasciano l'Azienda sanitaria. È necessario considerare l’evoluzione complessiva dell’organico e, quindi, il rapporto tra ingressi e uscite. La Provincia, ha spiegato, monitora inoltre le ragioni degli abbandoni, rilevando una sostanziale stabilità delle dimissioni volontarie negli ultimi anni.

Il dato record dell’organico arriva mentre il settore sanitario continua a fare i conti con la difficoltà di reperire personale qualificato. In Alto Adige alla concorrenza per medici e infermieri si aggiungono condizioni specifiche, a partire dalla necessità di rispettare i requisiti di bilinguismo e dalla vicinanza con il mercato del lavoro austriaco.

Per rendere più attrattivo il sistema sanitario provinciale, negli ultimi anni sono state introdotte anche nuove condizioni contrattuali. Per il personale infermieristico, tra le misure previste dai più recenti accordi c'è la riduzione dell’orario settimanale da 38 a 36 ore, a parità di stipendio, oltre all’aumento o all’introduzione di diverse indennità.

Interventi sono stati previsti anche per i medici, con nuove indennità o aumenti di quelle esistenti, compresa quella legata al servizio nei Pronto soccorso. Per i due contratti la Provincia mette a disposizione circa 50 milioni di euro aggiuntivi all’anno.

L’obiettivo non è però soltanto aumentare il numero degli addetti. Per Messner, una politica del personale efficace deve puntare anche a trattenere chi già lavora nella sanità altoatesina, migliorando le condizioni professionali e rendendo il sistema competitivo rispetto ai territori vicini.

Il risultato raggiunto a marzo, dunque, viene considerato un dato positivo, ma non un punto di arrivo. La sfida per i prossimi anni resta quella di garantire un organico adeguato e continuare ad attrarre personale qualificato, in un settore destinato a confrontarsi con una crescente competizione sul mercato del lavoro.