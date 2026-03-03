Le ultime
20:22
Macron, 'due basi francesi colpite, abbiamo abbattuto dei droni'
20:17
Macron, 'portaerei Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo'
19:45
Atterrato a Malpensa aereo da Abu Dhabi con 200 studenti
18:52
Media, 'gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani'
18:50
Meloni, parità un diritto non una concessione, non si fa con le quote
18:48
Forze Gb abbattono droni sui cieli di Giordania e Iraq
18:45
Durante espianto nessuna lesione a cuore poi trapiantato a Domenico
18:19
Il prezzo del gas chiude ancora in rally, +22% a oltre 54 euro
18:17
Meloni, voto alle donne uno dei momenti fondativi dell'Italia di oggi
18:12
Via libera della Camera a emendamento soppressivo pdl sulla settimana corta
La visita

Sappe, allarme sul carcere di Bolzano tra affollamento e organici carenti

Durante la visita a Bolzano, il segretario generale Capece ha incontrato il personale del carcere. Nel penitenziario 110 detenuti su 88 posti e carenza del 24,6% di agenti. Il sindacato  chiede interventi urgenti su organici e sovraffollamento

BOLZANO. Si è conclusa la visita nel carcere di Bolzano del segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, nell’ambito di un programma nazionale dedicato alle criticità del sistema penitenziario. Al centro dell’incontro, la situazione della casa circondariale altoatesina, definita particolarmente delicata.
 

A Bolzano sono presenti 110 detenuti a fronte di 88 posti regolamentari, con un tasso di affollamento che supera ampiamente la capienza prevista. Oltre 60 sono stranieri. Sul fronte del personale, i numeri evidenziano una pressione costante sugli organici: 77 poliziotti operativi, 5 ispettori e 3 sovrintendenti, con una carenza stimata del 24,6%. «Un plauso ai Baschi Azzurri che, nonostante le croniche carenze, garantiscono la sicurezza del carcere», ha dichiarato Capece, sottolineando turni gravosi e difficoltà operative quotidiane.
 

Il sindacato evidenzia come il sovraffollamento incida sulla gestione interna, sulle attività trattamentali e sulle condizioni di lavoro del Corpo. Da qui la richiesta di interventi strutturali urgenti per rafforzare gli organici e migliorare le condizioni operative.
 

Nelle tappe precedenti, Capece ha visitato anche le strutture veneziane di Giudecca e Santa Maria Maggiore, dove si registrano 251 detenuti su 159 posti, con 142 stranieri ristretti. Tuttavia, è soprattutto la situazione di Bolzano, con organici ridotti e spazi saturi, a rappresentare un campanello d’allarme per il Triveneto. Domani, 4 marzo, il tour proseguirà all’Istituto Penale per i Minorenni di Rovigo.

Altre notizie
Famiglia

Bolzano, 15 nuovi posti nido al WaltherPark

Le due microstrutture dedicate al personale dell’amministrazione provinciale sono state aperte il 2 marzo. La gestione è stata affidata alla cooperativa sociale Casa Bimbo Tagesmutter. Prevista compartecipazione ai costi da parte dell’ente

Attualità
Il caso

Polemica a Sanremo: un elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma

Scoppia la polemica sul trasferimento "speciale" riservato al paroliere dopo la serata all'Ariston. Il sindacato Usb: «Un fatto gravissimo. Mezzo usato per finalità estranee alla mission del Corpo». Il centrosinistra ligure: «Elisoccorso usato come taxi personale». Il ministro Piantedosi: «È un monumento nazionale, polemiche strumentali»