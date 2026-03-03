Sappe, allarme sul carcere di Bolzano tra affollamento e organici carenti

Torna l’allarme per il lancio di sassi contro auto in corsa. Nei giorni scorsi, lungo la MEBO, all’altezza di Terlano, un sasso è stato scagliato contro una vettura in transito. L’episodio risale a lunedì 2 marzo. Il parabrezza ha retto al terribile impatto, ma è andato in frantumi e i due occupanti, sotto shock, hanno riportato lievi ferite alle mani a causa delle schegge. È stata sporta denuncia ai carabinieri e le indagini sono in pieno svolgimento. Secondo gli investigatori dell'Arma, di recente si sarebbero verificati altri episodi simili che hanno messo a repentaglio la vita degli automobilisti. Residenti e pendolari esprimono forte preoccupazione.