BOLZANO. Violento incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 30 luglio, allo svincolo autostradale di Bolzano Nord, dove un'autovettura e un autocarro si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nell'impatto l'auto ha riportato gravi danni e due persone sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso tecnico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Cardano e il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, che hanno lavorato con attrezzature idrauliche per liberare i due occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere. Una volta estratti dal veicolo, i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario della Croce Bianca e della Croce Rossa.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni né la dinamica precisa dello scontro, che sarà ricostruita dalla Polizia stradale, intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi.

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto anche al recupero e alla rimozione dell'autovettura gravemente danneggiata. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di rimozione dei mezzi hanno causato rallentamenti e notevoli disagi alla circolazione in prossimità dello svincolo autostradale.