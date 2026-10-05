BOLZANO. Incidente questa mattina sull’Arginale, poco sotto ponte Roma, con pesanti ripercussioni sulla circolazione cittadina. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8 di oggi, lunedì 5 ottobre, proprio nel momento di maggiore afflusso sulle strade della città.

L’incidente ha provocato gravi disagi al traffico, in una fascia oraria già particolarmente delicata per la viabilità bolzanina. È infatti l’ora in cui migliaia di persone si spostano per raggiungere il posto di lavoro o accompagnare i figli a scuola, con l’Arginale e le principali arterie cittadine sottoposte a una forte pressione.

Le conseguenze si sono fatte sentire rapidamente sulla circolazione, soprattutto nella parte sud della città. Una situazione che, come spesso accade quando si verifica un incidente su una delle principali direttrici di Bolzano, si ripercuote anche sulla viabilità circostante.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire dinamica da parte della polizia locale. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle persone coinvolte. (foto di repertorio)