BOLZANO. Ha scioperato il 70% dei lavoratori all’Aluminium Bozen, il 60% alle Acciaierie e il 50% all’Iveco. Sono i dati diffusi dalla Cgil sull’adesione nelle fabbriche del capoluogo altoatesino allo sciopero generale di venerdì 20 novembre 2026.

A Bolzano lo sciopero dei lavoratori della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium ha portato anche all’annullamento della recita di «Le ultime lune», prevista alle 19 al Teatro Comunale. Resta confermata la replica aggiuntiva di sabato 21 novembre 2026 alle 16.

In Trentino, secondo il sindacato, l’adesione è stata totale nel reparto produzione della Sata. Ha scioperato il 90% al call center Cup e alla Sicor, l’80% alla Sandvik, alla Omr, alla Siemens Transformer e alla Dana di Arco.

La Cgil del Trentino riferisce inoltre che è rimasta chiusa la maggior parte degli asili nido a gestione indiretta a Trento, nel Basso Sarca e a Lavis.