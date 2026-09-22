BOLZANO. Grave incidente stradale poco fa, 22 settembre, all’interno del sottopasso subito prima della galleria del Virgolo. Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli: uno scooter, un monovolume e un furgoncino. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Il bilancio provvisorio è di due diciottenni ferite, una in maniera grave, l’altra in maniera meno seria. Le due ragazze sono entrambe bolzanine e sono state trasportate d’urgenza al San Maurizio.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bolzano, chiamati a effettuare i rilievi e a ricostruire la sequenza dello schianto.

Sono impegnati nei soccorsi anche i sanitari della Croce Bianca, della Croce Rossa e l’automedica d’urgenza. Le due ferite stanno ricevendo le prime cure da parte del personale sanitario. Ulteriori informazioni sono attese nelle prossime ore, sia sulle loro condizioni sia sulle conseguenze dell’incidente per la viabilità nella galleria. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bolzano. (foto e video DLife/Matteo Groppo)