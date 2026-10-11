BOLZANO. Tutte le immagini del bambino di colore coperte con la vernice spray, mentre le altre figure sono rimaste intatte. È quanto accaduto al murale «Oltre la competizione», realizzato nel 2025 sulla parete esterna del parco delle Semirurali, nel quartiere Don Bosco. Un episodio che il Team K definisce senza esitazioni un atto di razzismo, chiedendo una presa di posizione ufficiale del Comune di Bolzano.

A segnalare l'accaduto, documentandolo con alcune fotografie, è stato il consigliere di circoscrizione Daniel Colm. Il murale, realizzato in collaborazione con il Comune e la Circoscrizione Don Bosco, era nato per celebrare lo sport come occasione di incontro, rispetto e valorizzazione delle diversità. Secondo il Team K, il fatto che siano state colpite esclusivamente le rappresentazioni del ragazzino di colore esclude l'ipotesi di un semplice imbrattamento.

L'episodio viene collegato dai rappresentanti del movimento anche al recente dibattito cittadino sul festival ELLA, dopo il ritiro del sostegno al progetto da parte dell'assessora Brillo e le polemiche sulla cosiddetta «visione woke della cultura». Per il Team K, trasformare il colore della pelle in un terreno di scontro politico rischia di alimentare un clima di intolleranza, particolarmente grave quando a essere colpite sono immagini di bambini in uno spazio pubblico frequentato dalle famiglie.

Per questo i consiglieri comunali Matthias Cologna e Thomas Brancaglion annunciano la richiesta di una discussione di attualità nel Consiglio comunale di martedì, accompagnata da un documento voto per impegnare il Comune a sporgere denuncia e costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario.

La presa di posizione è sottoscritta anche dai consiglieri di circoscrizione Margareth Fink, Daniel Colm, Lukas Abram, Alex Castellano e Pedro Rincon. «Il razzismo non si minimizza e non si tollera», ribadiscono i rappresentanti del Team K, richiamando il principio costituzionale della pari dignità sociale senza distinzioni.