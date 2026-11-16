BOLZANO. Cinquanta genitori separati o divorziati della provincia di Bolzano riceveranno un contributo statale per pagare l'affitto. È il primo bilancio della misura sperimentale voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per sostenere chi, dopo la fine di un matrimonio, deve affrontare le spese di una nuova abitazione, spesso continuando a contribuire al mantenimento dei figli.

In Trentino-Alto Adige le domande ammesse sono complessivamente 114: 50 in Alto Adige e 64 in Trentino. Le risorse assegnate alle due province ammontano a 359.546 euro, con un contributo medio di circa 3.154 euro per beneficiario. Non è ancora disponibile la ripartizione esatta delle somme destinate alla provincia di Bolzano.

Il sostegno copre il 50% del canone di locazione, fino a un massimo di 6 mila euro annui, equivalenti a 500 euro al mese. Possono beneficiarne i genitori separati o divorziati con almeno un figlio a carico di età inferiore ai 21 anni, che non abbiano ottenuto l'assegnazione della casa familiare. Il limite di reddito è fissato a 35 mila euro annui, calcolati ai fini Irpef e non attraverso l'Isee.

La scelta punta a raggiungere anche la cosiddetta fascia grigia: lavoratori che non rientrano nelle tradizionali categorie di disagio economico, ma che faticano a sostenere un secondo affitto dopo la separazione.

A livello nazionale sono state ammesse 7.402 domande sulle 15.545 presentate entro il 28 ottobre. Il 56,9% dei beneficiari è costituito da uomini e il 43,1% da donne. Oltre la metà ha tra 45 e 54 anni e quasi uno su due ha almeno due figli. Il 60,3% dichiara un reddito inferiore a 25 mila euro.

I contributi dovrebbero arrivare entro dicembre, dopo la registrazione della graduatoria definitiva. Intanto il governo ha annunciato il rafforzamento del fondo nazionale, che nel 2027 passerà da 20 a 50 milioni di euro. Un intervento che punta ad alleggerire una delle conseguenze economicamente più pesanti delle separazioni: il costo di mantenere due abitazioni.