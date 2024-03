Sicurezza, la Provincia aumenterà le telecamere

BOLZANO. Due aggressioni a personale dell'ospedale in poche ore, furti nelle case e sulle auto, segnalazioni di spaccio: il tema della sicurezza è stato al centro dell'incontro a Palazzo Widmann del nuovo questore Paolo Sartori con il presidente Arno Kompatscher.

La polizia, sottolinea Sartori, è impegnata in una fitta attività di controllo sul territorio. «Cercheremo d'intervenire contando sull'aiuto della cittadinanza», ha sottolineato Sartori, ribadendo, «La cultura della legalità prescinde da qualsiasi ceto sociale. È fondamentale agire sulla prevenzione».

Kompatscher si è detto d'accordo: «Collaborare con le forze dell'ordine sarà sicuramente una prerogativa della nuova assessora alla Sicurezza e prevenzione della violenza, Ulli Mair». Quindi l'annuncio da parte di Kompatscher: «L'importanza della prevenzione è un punto cruciale su cui lavorare e l'aumento del numero di telecamere è tra i piani futuri».

I controlli in città

3 fogli di via obbligatori, 7 espulsioni dal territorio nazionale, 4 avvisi orali, 1 divieto di accesso nei pubblici esercizi. Questo il bilancio fornito dalla questura delle operazioni di controllo del territorio effettuate nel fine settimana.

Le aree a rischio

Le attività si sono concentrate per lo più nelle «aree a rischio» della città, riferisce la questura, anche a seguito di specifiche segnalazioni pervenute dai cittadini che hanno denunciato la presenza, in particolar modo nell'area del centro storico, in piazza Duomo, al parco Cappuccini, in via Cappuccini, in via Alto Adige, in piazza Verdi, in via Perathoner e lungo le passeggiate del Talvera, di soggetti in atteggiamenti sospetti, molesti ovvero intenti a commettere attività illecite.

«L'intensificazione dei servizi, specie nelle ore pomeridiane, ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e talvolta illecita di soggetti che, con i loro comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona», riferisce la nota, «Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal capoluogo con misure di prevenzione personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal questore». Sono stati effettuati inoltre interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze nei centri commerciali Twenty e Centrum, oltre che in stazione e nelle aree, attraverso la Polfer.

L'intervento per rissa

Durante i servizi di prevenzione, nel corso di una richiesta di intervento per rissa è stato individuato in via Sassari, all'ingresso di un bar, un cittadino bolzanino di 47 anni con vari precedenti di polizia a proprio carico. In evidente stato di alterazione alcolica, alla vista degli agenti l'uomo ha iniziato ad aggredirli ed insultarli verbalmente. È stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Il questore ha emesso nei suoi confronti un divieto di accesso nei pubblici esercizi per un periodo di 2 anni.

I provvedimenti

Nel fine settimana sono stati effettuati inoltre cinque posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso a Bolzano. Controllati 5 esercizi pubblici, 31 autoveicoli e 265 persone, di cui 132 straniere e 115 con precedenti penali e/o di polizia. Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti. 3 fogli di via obbligatori da Bolzano nei confronti di soggetti socialmente pericolosi. 7 espulsioni dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri irregolari in Italia e con a proprio carico precedenti penali o di polizia. 4 avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali o di polizia per reati di varia natura i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.