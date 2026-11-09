BOLZANO. «Stavamo per parcheggiare proprio lì. Poi abbiamo visto la gente correre e urlare: "Sparano"». Agata Wykrota, oculista dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, era a pochi passi dalla piazza del Mercato di Cracovia quando un 25enne ha aperto il fuoco sulla folla, uccidendo sei persone e ferendone sedici. In Polonia per visitare la famiglia, la dottoressa racconta i momenti di terrore e lo shock di un Paese in lutto. «Siamo vivi per una serie di coincidenze. Ora molti hanno paura di uscire di casa».

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