Sorpreso a rubare vestiti per bambini all’Ovs, picchia l’addetto alla sicurezza: arrestato un 37enne

BOLZANO. L’addetto alla vigilanza dell’Ovs aveva notato due uomini nascondere alcuni capi di abbigliamento per bambini in uno zaino: è così intervenuto intimando ad entrambi di restituire la merce; per tutta risposta, il più anziano dei due – poi identificato in un 37enne tunisino pluripregiudicato per reati contro il patrimonio ed irregolare sul territorio nazionale – iniziava a minacciare l’addetto alla vigilanza per poi colpirlo violentemente con pugni al torace. Nella fuga è stato bloccato dagli agenti di polizia che nel frattempo erano stati chiamati dalle altre dipendenti del negozio.

E’ successo lunedì pomeriggio 5 agosto a Bolzano.

I poliziotti, dopo aver recuperato tutta la merce rubata, la restituivano al responsabile del punto vendita. Medicato al Pronto Soccorso, l’addetto alla vigilanza ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni.

Il 37enne è stato arrestato per rapina impropria e lesioni. Il complice, un tunisino 18enne anch’esso con precedenti a carico, è stato denunciato in stato di libertà.

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti dell’ arrestato un decreto di espulsione che diverrà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato.