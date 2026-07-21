BOLZANO. Prosegue l'attività del Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Bolzano contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Nella giornata di ieri gli agenti hanno arrestato A.R., cittadino tunisino di 39 anni con precedenti specifici.

L'intervento è scattato al termine di un servizio mirato di osservazione e pedinamento, svolto anche con l'ausilio di biciclette, nella zona di via Lungo Isarco sinistro. Gli operatori hanno sorpreso il 39enne mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava cedendo sostanze stupefacenti.

Durante il controllo gli agenti hanno trovato addosso all'uomo 33 dosi di eroina già confezionate e pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 62 grammi, oltre a 700 euro in contanti, ritenuti il presunto ricavato dell'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Nelle fasi dell'identificazione e del fotosegnalamento, A.R. avrebbe opposto resistenza, arrivando anche a colluttare con gli agenti. Il personale della Polizia Locale è comunque riuscito a immobilizzarlo e a portare a termine le operazioni.

Al termine degli accertamenti il 39enne è stato arrestato e trasferito nella Casa circondariale di Bolzano, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.