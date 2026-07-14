BOLZANO. Arrivano i primi correttivi alla viabilità dopo la chiusura del sottopasso di via Trento, disposta nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo passante ferroviario sotto il Virgolo. L'Amministrazione comunale, che sta monitorando costantemente la situazione, ha deciso una serie di interventi per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti.

L'assessora Johanna Ramoser, accompagnata dal direttore dell'Ufficio Mobilità Ivan Moroder e dal comandante della Polizia Locale Roberto Tinaglia, ha effettuato un sopralluogo nelle aree più interessate dalle modifiche alla circolazione. Al termine delle verifiche, e dopo un confronto con il sindaco Claudio Corrarati, sono state individuate le prime misure da attuare nell'immediato.

«Era prevedibile che una modifica viabilistica di questa portata comportasse alcune criticità – spiegano il sindaco Claudio Corrarati e l'assessora Johanna Ramoser –. Abbiamo scelto di avviare la chiusura durante il periodo estivo proprio per monitorarne gli effetti, sperimentare alcune soluzioni e introdurre gli eventuali correttivi necessari in vista della ripresa di settembre, quando i flussi di traffico torneranno ai livelli ordinari».

Tra gli interventi previsti c'è l'installazione di un pannello a messaggio variabile in piazza Verdi, all'incrocio con ponte Loreto, che informerà gli automobilisti sui percorsi alternativi consigliati. In via Trento, per i veicoli provenienti dall'arginale e diretti verso la rotatoria di ponte Roma, sarà invece attivato un semaforo intelligente capace di regolare in modo dinamico i flussi di traffico e agevolare l'immissione verso ponte Roma e via Roma.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla sicurezza di pedoni e ciclisti. Sempre in via Trento, in corrispondenza di ponte Roma, nelle fasce orarie di maggiore traffico – dalle 7.30 alle 8.30, dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18 – sarà presente personale della Polizia Locale per regolare gli attraversamenti, in un tratto che, con la chiusura del sottopasso, registra un sensibile aumento della circolazione.

L'Amministrazione comunale ha infine annunciato che il monitoraggio proseguirà quotidianamente. Nei prossimi giorni saranno valutati ulteriori interventi, tra cui il potenziamento della segnaletica e l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, con l'obiettivo di gestire al meglio la viabilità durante i lavori e farsi trovare pronta all'incremento del traffico previsto dopo l'estate.