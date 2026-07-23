BOLZANO. Due cittadini stranieri di 27 e 26 anni sono stati arrestati la scorsa notte a Bolzano dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto aggravato in concorso.



L'intervento degli agenti della Squadra Volante è scattato intorno alle due del mattino in viale Trento, a seguito della segnalazione al 112 di un furto in corso su un'auto in sosta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso uno dei due giovani ancora all'interno dell'abitacolo e l'altro che tentava la fuga verso il greto del fiume, abbandonando la refurtiva a terra.



Il veicolo presentava il finestrino posteriore frantumato con un sasso, trovato poi sui sedili, e l'abitacolo a soqquadro. Il proprietario, contattato dagli agenti, ha confermato di aver appena caricato le valigie in vista della partenza per le ferie.



I due uomini, un 27enne marocchino e un 26enne tunisino, entrambi sprovvisti di documenti e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati condotti in Questura. Il 26enne è stato inoltre denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.