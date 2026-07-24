BOLZANO. Un furto di telefoni cellulari per oltre 40mila euro è stato messo a segno nel punto vendita Trony in via Resia a Bolzano.



Un solo malvivente ha agito dopo le 3 nella notte tra mercoledì e giovedì, sfondando una vetrata del negozio e ha rubato circa 80 dispositivi, tra telefoni cellulari di varie marche e numerosi smartwatch.



Le immagini registrate dalle telecamere interne al locale lo mostrano mentre, vestito di nero e incappucciato, entra dal foro praticato nella vetrata e si avventa sulla teca interna che custodiva i costosi apparecchi, rubandone la maggior parte completi di scatola.



Ha quindi riempito la borsa che portava con sé e si è avventato sul registratore di cassa per impossessarsi dei circa 500 euro che custodiva. Tre minuti, in tutto, poi si è dileguato portando con sé il prezioso bottino che rivenderà facilmente sul mercato nero.



Il direttore del negozio presenterà denuncia alle forze dell’ordine fornendo i codici Imei di alcuni dei cellulari rubati per individuare eventuali utilizzatori o ricettatori qualora i dispositivi venissero attivati.