Spaccata nella notte a Novacella, arrestato 23enne dopo fuga

BOLZANO. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, un tentativo di effrazione ha interessato un esercizio commerciale nel quartiere Novacella, dove un uomo ha infranto la vetrata cercando di introdursi all’interno. L’allarme è stato lanciato da un residente, insospettito da forti rumori provenienti dalla strada, che ha contattato il 112 dopo aver notato l’individuo in azione.

Le pattuglie, giunte rapidamente sul posto, hanno constatato i danni all’ingresso del locale, ma il responsabile si era già dato alla fuga. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno però permesso agli agenti di identificarlo con certezza: si tratta di un cittadino marocchino di 23 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia.

Pochi minuti più tardi è arrivata una nuova segnalazione per un ulteriore tentativo ai danni di un’altra attività commerciale nella zona del Tribunale. Anche in questo caso, all’arrivo degli operatori, l’uomo si era già allontanato, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Intorno alle 2, durante le ricerche, gli agenti sono tornati presso il primo esercizio, dove hanno notato ulteriori danni e la rimozione della copertura provvisoria. Il titolare ha quindi segnalato la presenza di una persona all’interno: gli operatori, con il supporto dei carabinieri, hanno circondato l’area e fatto ingresso nel locale, trovando il 23enne nascosto sotto il bancone. Bloccato e arrestato per furto aggravato, è stato condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.