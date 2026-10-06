BOLZANO. Sette persone denunciate e 77 identificate. È il bilancio dei servizi di controllo del territorio effettuati ieri dalla Polizia di Stato a Bolzano, che hanno portato alla luce diversi episodi, dal furto con spaccata in un esercizio pubblico ai tentativi di sottrarre merce nei supermercati.

L'intervento più rilevante è avvenuto durante la notte, quando la Centrale operativa ha inviato le pattuglie nella zona industriale dopo una segnalazione di furto in corso all'interno di un esercizio pubblico. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una porta d'accesso completamente danneggiata e la cassa rovistata.

La visione tempestiva delle immagini dell'impianto di videosorveglianza ha permesso agli investigatori di risalire all'autore del furto. Si tratta di un cittadino libico di trentasei anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio, invece, un equipaggio della Squadra Volante ha controllato una cittadina italiana di trent'anni, già nota alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. La donna, alla vista degli agenti, avrebbe tentato di cambiare strada. Fermata, ha mostrato il contenuto della borsa: all'interno c'erano due altoparlanti bluetooth e diversi cosmetici, risultati rubati poco prima al WaltherPark.

La trentenne è stata accompagnata in Questura e denunciata a piede libero per furto. La merce è stata quindi restituita agli esercenti.

Sempre nel pomeriggio, la Centrale operativa ha ricevuto una segnalazione per un furto in un supermercato di via Druso. Un addetto alla sicurezza aveva notato un giovane oltrepassare le casse senza pagare un intero carrello di prodotti e poi fuggire. Le indicazioni fornite hanno consentito agli agenti di rintracciarlo poco distante.

Si tratta di un cittadino marocchino di ventisei anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, che è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per tentato furto.

Qualche ora più tardi, un'altra segnalazione ha riguardato il furto di alcolici da un supermercato nella zona di San Quirino. Anche in questo caso le informazioni raccolte e le immagini delle telecamere hanno consentito alla Polizia di individuare il presunto responsabile in breve tempo. L'uomo, un cittadino marocchino di ventisette anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero per furto al termine degli accertamenti.

Nel corso della stessa giornata gli agenti hanno inoltre denunciato un cittadino albanese di ventotto anni per ricettazione di una bicicletta elettrica, successivamente restituita al legittimo proprietario.

Infine, sono stati denunciati due cittadini tunisini per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano.

Complessivamente, nell'ambito dei controlli effettuati sul territorio cittadino, sono state identificate 77 persone.