Spaccio di droga a Bolzano, denunciati ed espulsi due stranieri

BOLZANO. Agenti della Questura di Bolzano, affiancati da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine "Lombardia" di Milano, in settimana hanno svolto un'intensa attività di controllo, identificando, nella sola area del parco stazione a Bolzano circa 200 persone, molte delle quali con precedenti a carico.

L'operazione ha comportato la denuncia in stato di libertà di cinque persone: due per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due per ricettazione ed una per violazione delle norme sull'immigrazione.

I due spacciatori, entrambi di nazionalità tunisina ed irregolari sul territorio, sono stati denunciati e, al termine delle operazioni di identificazione, sono stati tradotti presso i Centri Per il Rimpatrio di Milano e Gorizia per l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.

Mentre uno era in possesso di 26,65 grammi di "hashish" e di 130,00 euro, probabile provento dell'attività di spaccio, il secondo che ha tentato di fuggire, è stato trovato in possesso di 585,00 euro e di un sacchetto in cellophane contenente 7 dosi di cocaina.

Nella mattinata di martedì, 12 gennaio, gli operatori della Squadra Volante hanno inoltre effettuato un controllo all'interno dell'alloggio affittato da un cittadino tunisino con precedenti per spaccio, in un "B&B" del centro cittadino.

Gli agenti hanno trovato quasti 4000 euro in contanti e 0,68 grammi di cocaina. In un altro appartamento di via della Visitazione, che è risultato affittato dal cittadino straniero, sono stati trovati altri 1,60 grammi di "hashish".

Il tunisino è stato denunciato a piede libero per la detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre il titolare del "B&B" verrà denunciato per non aver comunicato regolarmente all'Autorità di P. S. le generalità del soggetto ospitato.