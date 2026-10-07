BOLZANO. Le indagini sull'inquietante episodio che ha visto qualcuno, sabato pomeriggio, esplodere colpi di pistola verso la finestra di una abitazione alla Torre 13 di Villazzano Tre, sopra Madonna Bianca a Trento, sembrano abbiano trovato uno sbocco a Bolzano. Ieri mattina alle 7, tre macchine grigie sono arrivate davanti alle case Ipes di via Milano. Era la polizia.

Gli agenti hanno bussato all'alloggio di una famiglia sinti e, poco dopo, ne sono usciti portando via due uomini, padre e figlio, di 20 e 40 anni, già noti alle forze dell'ordine. Secondo indiscrezioni, i due potrebbero essere collegati ai fatti di Trento.



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