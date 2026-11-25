BOLZANO. Momenti di apprensione attorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, all'istituto superiore Claudia de' Medici di via San Quirino, dove è stato spruzzato dello spray al peperoncino al piano terra dell'edificio, facendo scattare il protocollo di massima emergenza.

Secondo le prime informazioni, a utilizzare lo spray sarebbe stata una ragazzina che frequenta una classe prima. La sostanza urticante si sarebbe diffusa negli ambienti dell'istituto Claudia de' Medici, coinvolgendo diversi studenti.

Imponente la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenute otto ambulanze, insieme agli agenti della polizia, per prestare assistenza ai ragazzi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Una dozzina di studenti è stata accompagnata in ospedale a Bolzano per gli accertamenti sanitari, mentre altri ragazzi sono stati visitati direttamente all'interno dell'edificio scolastico. Restano da chiarire le circostanze in cui è stato utilizzato lo spray. (foto DLife/Matteo Groppo)