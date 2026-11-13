BOLZANO. Momenti di preoccupazione questa mattina, venerdì 13 novembre, all'Istituto tecnico economico Heinrich Kunter di Bolzano, dove la diffusione di uno spray urticante all'interno di una classe ha provocato lievi sintomi di intossicazione tra gli studenti. Per una ragazza si è reso necessario il trasporto in ospedale in via precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano, chiamati a verificare la situazione e a mettere in sicurezza il locale interessato. All'istituto è giunto anche personale della Questura, per gli accertamenti del caso.

I ragazzi presenti nell'aula hanno accusato lievi sintomi di intossicazione in seguito all'esposizione alla sostanza irritante. Una studentessa è stata accompagnata in ospedale per ulteriori controlli, mentre non risultano al momento segnalazioni di conseguenze gravi.

L'aula è stata arieggiata e la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Restano da chiarire le circostanze nelle quali lo spray urticante sia stato diffuso all'interno della classe. A dare la notizia per prima è stata l’emittente Tv33.