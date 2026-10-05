BOLZANO. La gestione delle strade altoatesine si prepara a cambiare volto. La Ripartizione Servizio strade e la Ripartizione Infrastrutture saranno riunite sotto un’unica organizzazione, destinata a diventare una nuova Agenzia provinciale per le strade. Il progetto, promosso dalla Giunta provinciale, nasce dalla necessità di adeguare l'organizzazione alle esigenze dei prossimi anni, rafforzando il coordinamento tra progettazione, costruzione e manutenzione della rete viaria.

Il nuovo modello sarà interamente pubblico. La scelta è stata definita dopo una valutazione delle diverse possibilità organizzative, con l'obiettivo di garantire una struttura in grado di rispondere in modo efficace alle trasformazioni che interesseranno il settore e, allo stesso tempo, di assicurare adeguate condizioni di sicurezza al personale.

Al progetto hanno lavorato, insieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l'assessore provinciale alle Infrastrutture Daniel Alfreider e l'assessora al Personale Magdalena Amhof.

Tra gli elementi che hanno spinto verso la riorganizzazione c'è anche il tema del ricambio generazionale. Nei prossimi anni è prevista una significativa ondata di pensionamenti, destinata ad avere conseguenze sull'organizzazione e sulla disponibilità di personale. Una situazione che, secondo la Provincia, rende necessario intervenire per tempo sulla struttura amministrativa e operativa.

A questo si aggiunge la trasformazione tecnologica del settore. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuove tecnologie stanno modificando il modo in cui le strade vengono progettate, costruite, controllate e mantenute. La futura Agenzia dovrebbe quindi permettere di concentrare competenze e risorse, rendendo più agevole il coordinamento delle diverse attività.

Per Kompatscher, la scelta rappresenta anche l'attuazione concreta della competenza provinciale sulla gestione della rete stradale, trasferita all'Alto Adige attraverso lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione. L'obiettivo è utilizzare questa competenza attraverso una struttura organizzativa capace di affrontare le necessità future.

La nuova Agenzia sarà dunque chiamata a occuparsi in maniera integrata dell'intero ciclo legato alle infrastrutture stradali, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla gestione e alla manutenzione. Una riorganizzazione che punta soprattutto a garantire maggiore efficienza e continuità nella gestione della rete viaria altoatesina, in una fase caratterizzata da cambiamenti demografici e tecnologici.