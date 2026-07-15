BOLZANO. Oggi, 15 luglio 2026, Alperia avvierà i lavori per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento a Bolzano, nel quartiere Gries-San Quirino. La prima fase interesserà via Firenze e via Verona nel corso del 2026; nel 2027 i lavori proseguiranno in via San Quirino, e successivamente in via Peter Mayr, via Ludwig Thuille, via Zara, via Fiume, via Orazio e viale Druso.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilità locale, che saranno comunicate con adeguato anticipo secondo le modalità previste.

L'estensione della rete consentirà di ampliare l'infrastruttura esistente e di rendere possibile l'allacciamento di nuove utenze nell'area. I cittadini interessati sono invitati a presentare la richiesta tempestivamente, in modo da consentire la valutazione dell'allacciamento in concomitanza con la posa della rete principale e ridurre, ove possibile, la necessità di successivi interventi di scavo.

A Bolzano il teleriscaldamento utilizza principalmente il calore di recupero dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della città. Il sistema contribuisce a valorizzare energia già disponibile sul territorio e rappresenta una soluzione efficiente per il fabbisogno termico degli edifici. L'impianto di teleriscaldamento viene gestito da Alperia Ecoplus, società del Gruppo Alperia, che conduce complessivamente sette sistemi di teleriscaldamento in Alto Adige.

Per maggiori informazioni sull'allacciamento alla rete di teleriscaldamento è possibile consultare il sito di Alperia.