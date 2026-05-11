Tenta di rubare un borsello e aggredisce gli agenti: arrestato 24enne a Bolzano

BOLZANO. Ha tentato di rubare il borsello a un passante nel quartiere Don Bosco, ma è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante dopo una breve colluttazione. Protagonista un cittadino italiano di 24 anni, pluripregiudicato, arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nell’ambito dei controlli straordinari ad “Alto Impatto” disposti dal questore Giuseppe Ferrari.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato. Gli agenti erano intervenuti nella zona dopo alcune segnalazioni relative a un giovane che stava danneggiando auto in sosta. Grazie alle indicazioni dei cittadini, i poliziotti hanno individuato il sospetto proprio mentre cercava di impossessarsi del borsello di un passante. Una volta fermato, il giovane avrebbe reagito aggredendo gli operatori nel tentativo di fuggire. Anche dopo essere stato immobilizzato con il supporto di altre pattuglie avrebbe continuato a dare in escandescenze, arrivando a sfondare con i piedi il finestrino posteriore della volante.

Il 24enne è stato quindi trasferito nel carcere di Bolzano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Due poliziotti intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Nel corso del fine settimana le forze dell’ordine sono intervenute anche in diversi supermercati cittadini per episodi di furto e aggressioni agli addetti alla sicurezza. Denunciati un cittadino afghano, un tunisino e una donna italiana, oltre a un cittadino marocchino trovato in possesso di un coltello in piazza Mazzini. Altre quattro persone sono finite nei guai per violazione del foglio di via dal Comune di Bolzano. Complessivamente i controlli hanno portato all’identificazione di 147 persone e alla verifica di 19 veicoli.

Il questore Giuseppe Ferrari ha espresso vicinanza ai quattro operatori della Squadra Volante rimasti feriti durante i servizi di controllo del territorio, ringraziandoli per «la professionalità, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio dimostrati».