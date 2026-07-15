BOLZANO. Un 27enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di spendere una banconota falsa da 10 euro in un esercizio commerciale del quartiere Oltrisarco. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, spendita di monete false, danneggiamento e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'intervento delle Volanti è scattato nella mattinata di oggi, 15 luglio, dopo la segnalazione di una persona molesta. All'arrivo degli agenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a insultare i poliziotti. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che poco prima aveva cercato di utilizzare una banconota falsa da 10 euro in un negozio della zona, venendo allontanato dai titolari.

Invitato a salire sull'auto di servizio per essere identificato, il 27enne ha reagito con violenza, dimenandosi e tentando di colpire gli agenti. Una volta immobilizzato e fatto salire sulla Volante, è riuscito a rompere uno dei finestrini del mezzo di servizio.

Condotto in Questura, è stato sottoposto a perquisizione: gli agenti hanno trovato tre involucri contenenti cocaina. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per i reati contestati.

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano ha inoltre avviato le procedure per l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale.