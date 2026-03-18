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Il processo

Tentato omicidio in via Roen, 39enne patteggia 4 anni e 2 mesi

Nel maggio del 2024 l’uomo aveva accoltellato la moglie nella loro abitazione. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche oltre al risarcimento nei confronti della vittima

BOLZANO. Ha patteggiato una pena di quattro anni e due mesi il cittadino colombiano di 39 anni accusato di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti per aver accoltellato la moglie nel loro appartamento di via Roen, la mattina del 16 maggio 2024.

Il giudice dell’udienza preliminare Ivan Perathoner ha riconosciuto le attenuanti generiche, valutando il comportamento tenuto dall’imputato dopo i fatti e durante il processo, oltre al risarcimento nei confronti della vittima.

L’uomo ha già scontato due mesi di reclusione. Per il periodo restante, pari a quattro anni, la difesa – rappresentata dagli avvocati Nicola Nettis ed Ernest Cuccarollo – è pronta a chiedere l’accesso a misure alternative alla detenzione.

La vicenda risale a maggio dello scorso anno e si era verificata all’interno dell’abitazione della coppia, dove l’uomo aveva aggredito la moglie con un coltello.

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