TRENTO. Era stato trasferito d'autorità da Trento alla Questura di Bolzano per motivi di incompatibilità ambientale, ma il provvedimento è stato giudicato illegittimo dal Tribunale di Trento. La Sezione lavoro, con una sentenza della giudice Giuseppina Passarelli, ha condannato la Polizia di Stato per condotta antisindacale, disponendo il reintegro del funzionario nell'incarico precedentemente ricoperto.

La vicenda riguarda un dirigente del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Trento, titolare anche della struttura regionale del Silp Cgil del Trentino-Alto Adige. Il trasferimento alla Questura di Bolzano era stato deciso nel giugno scorso dal Dipartimento della Polizia di Stato, richiamando ragioni di incompatibilità ambientale. Contro il provvedimento il sindacato, assistito dall'avvocato Giovanni Guarini, aveva presentato ricorso. Secondo quanto riferito dal Silp Cgil in una nota, la giudice avrebbe riconosciuto «l'integrale fondatezza di tutte le contestazioni avanzate dal sindacato», ribadendo che le garanzie previste dalla legge per i rappresentanti sindacali devono essere rispettate anche quando riguardano dirigenti della Polizia di Stato.

In particolare, il trasferimento sarebbe stato disposto senza il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale, richiesto dalla normativa. Il Tribunale ha inoltre stabilito, secondo la ricostruzione del sindacato, che le esigenze organizzative dell'amministrazione, comprese quelle legate a un trasferimento per incompatibilità ambientale, non possono prevalere automaticamente sulle tutele riconosciute ai rappresentanti dei lavoratori. La condotta contestata avrebbe infatti compromesso «il libero esercizio delle attività connesse alla titolarità della carica di dirigente sindacale regionale».

La decisione comporta quindi il reintegro del funzionario nel precedente ruolo a Trento e il pagamento delle spese legali da parte dell'amministrazione. La sentenza, resa nota dal Silp Cgil, riafferma così l'applicazione delle garanzie sindacali anche ai funzionari di polizia che ricoprono incarichi di rappresentanza.