Sicurezza

Trasporto pubblico e centro storico, Bolzano alza il livello dei controlli

Vigilanza a bordo dei mezzi Sasa dopo gli episodi di violenza e intemperanza. La Polizia Locale affianca il personale dell’azienda per tutelare utenti e lavoratori. Presidio notturno rafforzato in piazza Domenicani con l’operazione Strade Sicure

BOLZANO. Bolzano è una città che protegge e, proprio per questo, è una città che vive. È il principio che guida le azioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Corrarati e della Polizia Locale di Bolzano, impegnate a garantire sicurezza, rispetto delle regole e tutela del bene comune negli spazi pubblici e nei servizi essenziali del capoluogo.
 

Dallo scorso mese di dicembre, a seguito di episodi di violenza e intemperanza ai danni di autisti e utenti del trasporto pubblico, sono stati avviati controlli a bordo dei mezzi Sasa. Gli agenti della Polizia Locale affiancano il personale dell’azienda per assicurare che il servizio si svolga in modo corretto e sicuro, a tutela dei lavoratori e dei cittadini che rispettano le regole.
 

«Il servizio di trasporto pubblico riveste grande rilevanza anche per la città di Bolzano – commenta il comandante Fabrizio Piras –. Come Polizia Locale affianchiamo Sasa affinché il servizio possa svolgersi in piena sicurezza, sia per i lavoratori sia per gli utenti rispettosi delle regole, che non devono avere nulla da temere. È una questione di rispetto del bene comune sulla quale non si può minimamente transigere». Nei primi interventi la situazione è rimasta sotto controllo; una sola persona è stata denunciata per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità.
 

Parallelamente, dopo alcuni episodi di violenza in piazza Domenicani, in accordo con la Questura è stato rafforzato il presidio notturno dell’area. La vigilanza è garantita dalla Polizia Locale in alternanza con i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure. Il servizio resterà attivo almeno fino alla fine di marzo, con l’obiettivo di rafforzare sia la sicurezza reale sia quella percepita.

