Travaglini incontra Confesercenti: focus su imprese e sicurezza a Bolzano

BOLZANO. La commissaria del Governo per la provincia di Bolzano, prefetto Maddalena Travaglini, ha ricevuto a Palazzo Ducale la presidente di Confesercenti Alto Adige - Südtirol Elena Bonaldi, accompagnata dal direttore dell’associazione Mirco Benetello. L’incontro è stato descritto come un momento di confronto costruttivo su temi di interesse comune.



Tra gli argomenti affrontati figurano il sostegno alle imprese locali, la sicurezza economica e le prospettive di sviluppo del territorio. Nel corso del colloquio è stato inoltre discusso il tema della sicurezza pubblica all’interno e nelle vicinanze degli esercizi pubblici, considerato centrale per la tutela di cittadini e operatori economici.



Come si legge in una nota, le parti hanno manifestato la volontà di collaborare in modo sinergico per affrontare le sfide future, nell’interesse della comunità provinciale e delle categorie rappresentate da Confesercenti. Il confronto si inserisce nel quadro dei rapporti istituzionali con le associazioni economiche attive sul territorio.



L’obiettivo condiviso, viene sottolineato, è quello di mantenere un dialogo costante tra istituzioni e mondo delle imprese, con attenzione sia alla crescita economica sia agli aspetti legati alla vivibilità e alla sicurezza nelle aree urbane e commerciali della provincia.