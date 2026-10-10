BOLZANO. Centosessantamila euro. Maxi-risarcimento dell’Asl agli eredi di un anziano dopo una caduta al distretto sanitario di Lana. L’episodio risale al 3 ottobre 2019: l’allora 91enne stava uscendo dalla struttura sanitaria quando la porta scorrevole, poi rivelatasi difettosa, si chiuse improvvisamente facendolo inciampare a terra. Da quel giorno non ha più camminato. Subì infatti una frattura al femore che lo costrinse a deambulare in sedia a rotelle fino alla sua morte, datata 26 gennaio 2024.

Nel mezzo, tra l’incidente e il decesso, l’uomo aveva avviato una causa civile contro l’Azienda sanitaria, oggi portata avanti dai famigliari. I parenti, oltre al danno biologico e morale, chiedevano il rimborso delle spese affrontate a causa dell’infortunio: cure mediche e fisioterapiche, ricoveri temporanei in Rsa, perizie medico-legali e lavori di ristrutturazione del bagno di casa per renderlo accessibile alla sedia a rotelle.

Testimonianze e perizie tecniche hanno dimostrato che quella caduta fu causata da un guasto al sensore di sicurezza della porta scorrevole. Da qui la sentenza della Corte d’Appello che, ribaltando la decisione di primo grado, ha condannato l’Azienda sanitaria locale al risarcimento di 163.438 euro in favore degli eredi della vittima.

La testimone

Il Tribunale di Bolzano aveva inizialmente respinto la richiesta risarcitoria per l’assenza di testimoni diretti al momento dell’incidente. Si è poi rivelata fondamentale la testimonianza di un’educatrice sociale in servizio al piano terra del distretto. La donna ha riferito ai giudici di non aver visto la caduta, ma di aver sentito un rumore improvviso e di aver subito intravisto l’anziano a terra a ridosso del varco.

L’impiegata ha inoltre messo a verbale di essere rimasta essa stessa «incastrata» nella medesima porta in almeno un paio di occasioni precedenti. Dettaglio emerso anche dalle verifiche condotte dai familiari della vittima: a distanza di un paio di giorni dal fatto, il figlio dell’uomo si era recato personalmente presso il distretto per testare l’ingresso. La porta tendeva a richiudersi in modo anomalo qualora la si attraversasse a passo particolarmente lento.

Gli accertamenti tecnici eseguiti dalla ditta di manutenzione confermarono la criticità e portarono alla successiva sostituzione dell’apparecchio.

Il risarcimento

La quota principale del risarcimento, pari a 137mila euro, riguarda il cosiddetto «danno non patrimoniale» ed è stata calcolata applicando la nuova Tabella unica nazionale. I giudici hanno monetizzato l’aggravamento della salute dell’anziano, la cui invalidità è passata dal 76% all’85%, integrando l’inabilità temporanea e la sofferenza morale.

Nessuna riduzione è stata applicata per il decesso del 2024, poiché l’uomo è vissuto oltre quattro anni dall’incidente, superando la speranza di vita media Istat per la sua età.

A questo importo si sommano circa 26.400 euro di spese materiali direttamente sostenute dai familiari: 7.288 euro per l’adeguamento del bagno, riconosciuti al netto del 50% di detrazione fiscale già usufruita; 5.192 euro per i ricoveri temporanei in Rsa post-intervento; 4.514 euro per le perizie tecniche di parte e 2.522 euro per visite e fisioterapia.

Sono stati invece stralciati oltre 22mila euro per montascale mai realizzati e le spese per la badante privata. L’Azienda sanitaria è stata infine condannata a saldare i due terzi delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e della perizia d’ufficio.