BOLZANO. Due nuove capotreno entrano nell’organico di Trenitalia in Trentino-Alto Adige. La cerimonia di giuramento si è svolta questa mattina, 15 ottobre, nella Sala del Municipio di Bolzano, alla presenza di Johann Neumair, vicesegretario generale del Comune, e Michael Nothegger, responsabile della Produzione regionale di Trenitalia.

Le due giovani dipendenti sono state selezionate attraverso un percorso di ricerca del personale condotto dall’azienda e andranno a rafforzare l’organico del servizio ferroviario regionale. Il loro ingresso si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento delle risorse umane avviato negli ultimi anni.

Dal 2023 a oggi, la Direzione regionale Trentino-Alto Adige di Trenitalia ha assunto complessivamente 39 professionisti, di cui 21 capitreno e 18 macchinisti. Un percorso che punta a favorire il ricambio generazionale e a creare nuove opportunità occupazionali nel settore del trasporto ferroviario.

Il rafforzamento del personale si accompagna al programma di ammodernamento dei treni. A partire dal 2026 è infatti previsto il rinnovo della flotta del Regionale, secondo quanto stabilito dall’accordo sottoscritto con le Province autonome di Bolzano e Trento, che affidano il servizio ferroviario e ne sono committenti.

L’obiettivo è procedere parallelamente sul fronte delle risorse umane e su quello dei mezzi, accompagnando l’evoluzione del trasporto regionale attraverso l’inserimento di nuovo personale e il rinnovamento dei convogli.