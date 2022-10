Trentacinquenne uccisa in casa a Bolzano, si cerca il marito

BOLZANO. E' un giallo in piena regola quello che si è consumato nelle scorse ore, in un appartamento al quinto piano del palazzo al civico 24 di viale Trieste a Bolzano. Un giallo su cui la polizia e la procura di bolzano stanno lavorando e su cui mantengono il più stretto riserbo.



Di certo, al momento, c’è solo che nell’alloggio è stato trovato il corpo senza vita di Alexandra Elena Mocanu, 35 anni, nata in Romania, barista in un centro commerciale cittadino, stimata e benvoluta da tutti. Del marito di lei, invece, Avni Mecje, albanese, non c’è alcuna traccia.

L'allarme è stato dato da alcuni parenti allarmati da una telefonata dell'uomo.

Per ore ieri pomeriggio (23 ottobre) gli investigatori della Squadra Mobile hanno lavorato insieme alla Scientifica nell'appartamento.

