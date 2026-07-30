BOLZANO. La macchina della giustizia è pronta a ripartire. Dopo il crollo che ha reso inagibile il Palazzo di Giustizia di piazza Tribunale, da lunedì 3 agosto gli uffici del Tribunale di Bolzano riapriranno nella sede provvisoria di via Alto Adige, mentre il personale non in ferie sarà richiamato in servizio. Resta invece in vigore il divieto assoluto di accesso all'edificio danneggiato, presidiato dalle forze dell'ordine. La riorganizzazione predisposta dalla Regione punta a garantire la continuità delle attività civili e penali nel più breve tempo possibile.

La nuova sede di via Alto Adige ospiterà gli uffici amministrativi e cinque aule di udienza destinate alla Corte d'Assise e ai giudici popolari. La Procura della Repubblica sarà invece trasferita all'angolo tra via Renon e via Raiffeisen. I due poli distano circa 500 metri l'uno dall'altro, una scelta studiata per mantenere l'efficienza operativa e assicurare ai cittadini un accesso agevole ai servizi, compresi il Casellario, già operativo, e gli uffici dedicati alle dichiarazioni di appartenenza linguistica.

Il rientro del personale avverrà con modalità flessibili, alternando la presenza nelle sedi provvisorie allo smart working e al co-working da remoto. Contestualmente è stata avviata una rapida implementazione delle dotazioni informatiche per consentire la ripresa della lavorazione delle pratiche e rispettare il cronoprogramma fissato dal decreto legge, che individua nel 30 settembre 2026 il termine per il completo ripristino della piena funzionalità dei procedimenti giudiziari.

«Siamo riusciti ad arrivare a un punto di svolta in tempi brevissimi e a farci trovare già pronti per ripartire da lunedì grazie allo sforzo congiunto e straordinario di tutti gli attori in campo», ha dichiarato il presidente della Regione Arno Kompatscher, che ha ringraziato dirigenti, collaboratori della Regione, magistratura e istituzioni coinvolte «per la straordinaria collaborazione e la dedizione dimostrata in questo momento molto complesso».