BOLZANO. Due mesi e mezzo dopo il crollo che ha squarciato il Palazzo di Giustizia, il Tribunale di Bolzano ha una nuova casa, per ora provvisoria. La sede di via Alto Adige 50 sarà consegnata ufficialmente giovedì 1° ottobre. È il passaggio atteso per riportare gli uffici in un’unica struttura dopo settimane di emergenza.

All’alba del 16 luglio era crollata la parte centrale del palazzo di piazza Tribunale, dove erano in corso lavori di consolidamento. L’edificio era stato dichiarato inagibile. Da quel momento la Provincia ha dovuto affrontare due urgenze: mettere in sicurezza ciò che restava del palazzo e trovare spazi in cui trasferire le attività giudiziarie.

Alla ricerca di una sede provvisoria hanno risposto i proprietari di 20 immobili. La scelta è caduta sull’edificio di via Alto Adige, che mette a disposizione del Tribunale oltre 4.500 metri quadrati. La Procura della Repubblica avrà invece una sede separata, in via Renon 13. I due contratti di locazione sono stati approvati dalla Giunta provinciale il 7 agosto.

La consegna sarà accompagnata da una conferenza stampa, con il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l’assessore Christian Bianchi e la presidente del Tribunale Francesca Bortolotti. Per il vecchio Palazzo di Giustizia, intanto, resta da definire il percorso di recupero.