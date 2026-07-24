BOLZANO. Prosegue l'impegno delle autorità competenti a trovare il prima possibili le sedi alternative dopo il crollo parziale del Tribunale di Bolzano settimana scorsa. Questi uffici saranno utilizzato almeno per cinque anni, ha spiegato l'assessore provinciale Christian Bianchi durante un punto stampa con la presidente del Tribunale Francesca Bortolotti che ha parlato di "una ferita che non ha visto vittime e feriti e da questa situazione abbiamo trovato la forza per organizzarci immediatamente. Oggi siamo qui per dire a tutta la cittadinanza che la giustizia non si è fermata e non si ferma", ha ribadito Bortolotti. Si è tenuto ieri presso il Commissariato del Governo un incontro di coordinamento per fare il punto sulla sistemazione degli uffici e la ricerca di una nuova sede.

Bianchi ha espresso grande soddisfazione per la reattività delle istituzioni locali: "Bolzano si è mossa in modo estremamente sinergico per far fronte a questo evento". Sul fronte della nuova sistemazione, l'assessore ha confermato che l'iter è a una svolta: "Oggi non siamo ancora in grado di indicare con esattezza le sedi, ma abbiamo ricevuto 20 offerte. La soluzione è stata individuata e nei prossimi giorni verrà formalizzata". La struttura prescelta accoglierà gli uffici per un periodo di almeno 5-6 anni. Nel frattempo, per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di svuotamento e il successivo trasferimento nei nuovi locali, nei prossimi giorni una ditta specializzata installerà sensori lungo l'area del fabbricato per monitorare vibrazioni e movimenti 24 ore su 24, ha annunciato Bianchi.