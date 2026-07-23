BOLZANO. Arriva il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge destinato ad affrontare l'emergenza seguita al crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. Il provvedimento è stato approvato oggi insieme al disegno di legge sulla Concorrenza 2026 e punta a sostenere gli interventi necessari per garantire la continuità dell'attività giudiziaria.

"Abbiamo approvato una sospensione dei termini per quanto riguarda i procedimenti del tribunale di Bolzano, che ha avuto un gravissimo danneggiamento e perciò per un po' di tempo inagibile", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm.

Parallelamente prosegue il lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, impegnata su due fronti: da un lato la messa in sicurezza dell'edificio danneggiato, dall'altro l'individuazione di una sede alternativa che consenta al Tribunale di riprendere la propria attività istituzionale già nel prossimo autunno.

La ricerca dell'immobile più idoneo è ancora in corso. La Provincia sta valutando le proposte ricevute nell'ambito dell'indagine di mercato avviata la scorsa settimana, con l'obiettivo di individuare una soluzione in tempi rapidi.

Sugli sviluppi della situazione farà il punto domani, 24 luglio, l'assessore provinciale Christian Bianchi, affiancato dal direttore del Dipartimento Opere pubbliche Daniel Bedin. L'incontro con la stampa è in programma alle 11 in piazza del Tribunale, dove saranno illustrati gli aggiornamenti sulle operazioni di messa in sicurezza e sul trasferimento temporaneo degli uffici giudiziari.