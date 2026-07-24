BOLZANO. Un solo nuovo immobile potrebbe non bastare per sostituire il tribunale di Bolzano crollato e l’immensa attività giudiziaria che vi stava dentro. Troppi gli uffici, i faldoni e il personale da ospitare. Sta prendendo piede l’ipotesi di dividere i giudici e le cancellerie dalla Procura di Bolzano. Un aspetto di cui si è tenuto conto ieri durante la giornata dedicata ai sopralluoghi per individuare la sede temporanea del tribunale. Quattro le strutture prese in considerazione sulle venti offerte dai privati che hanno risposto alla richiesta d’aiuto lanciata dalla Provincia. Serve un complesso (o forse due), e in fretta, per i prossimi sei anni. Una decina le persone coinvolte nelle ispezioni da mattina a sera, con in mezzo un pranzo al Waltherpark: erano presenti l’assessore Christian Bianchi, la direttrice di ripartizione Virna Bussadori, il capo del dipartimento Opere pubbliche e Patrimonio Daniel Bedin, la presidente del tribunale Francesca Bortolotti, il procuratore Axel Bisignano e altri rappresentanti della giustizia.

«La selezione si è concentrata su edifici con la capienza adatta e già adibiti ad uso ufficio, in modo da non dover eseguire lavori edili» fa sapere Bianchi. In serata il Tribunale ha definito le preferenze, stilando una lista di difetti e pregi di ogni immobile. Per la scelta definitiva occorrerà però ancora qualche giorno per espletare le attività amministrative ed effettuare le stime. All’inizio della prossima settimana si conta di chiudere gli accordi con i proprietari. Fino ad allora, i nomi dei privati potrebbero continuare ad essere coperti dal riserbo. La lista delle strutture che rispondono alle esigenze (per metratura, zona geografica e caratteristiche interne) è secretata. Si parlerebbe di un immobile nella zona di Gries, uno in centro, un altro da 6mila metri quadrati disposto su più piani. Oggi, nel corso di una conferenza stampa indetta alle 11 davanti a ciò che resta del tribunale di Bolzano, forse se ne saprà di più.



Il decreto legge

Nel frattempo ieri, come avevamo anticipato negli scorsi giorni, è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che mette uno stop alle udienze non urgenti fino al 30 settembre.

«Abbiamo approvato una sospensione dei termini per i procedimenti in considerazione dell’impossibilità, prima del 30 settembre, di garantire la piena funzionalità della sede e lo svolgimento delle attività giudiziarie e di cancelleria. Il decreto dispone il rinvio d’ufficio delle udienze fissate tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026 e la sospensione, nel medesimo periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti, compresi il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari», ha confermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

«Sono espressamente escluse dal provvedimento di sospensione - si legge nel decreto - le cause relative ai diritti dei minori, agli alimenti e all’assegno di mantenimento o divorzile, i procedimenti cautelari, quelli in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, le convalide dell’arresto, del fermo, dell’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d’urgenza, i casi di incidente probatorio, gli atti di indagine da compiersi con la massima urgenza e, in genere, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo».



Il vertice in prefettura

In piazza del tribunale gli escavatori sono al lavoro per le operazioni di sgombero delle macerie e la messa in sicurezza del tribunale. Nulla di nuovo, invece, sul fronte dell’inchiesta sul crollo del tribunale di Bolzano aperta dalla Procura con l’ipotesi di reato di crollo colposo. Il fascicolo resta contro ignoti, anche se sono al vaglio della magistratura diverse posizioni.

Un vertice sulla sicurezza si è tenuto ieri mattina al Commissariato del Governo. Sul tavolo le esigenze operative ma soprattutto l’alternativa da individuare per quanto riguarda la sede. «Durante l’incontro - sottolinea l’assessore Bianchi - è emersa l’ampia mobilitazione messa in campo ed è stato rivolto un ringraziamento corale a tutte le forze dell’ordine».



Le interrogazioni

Sulle cause che hanno portato alla distruzione della parte centrale del tribunale di Bolzano, oltre agli inquirenti, vuole vederci chiaro anche la politica. Interrogazione in giunta provinciale dei Verdi, che chiedono «quali sono le informazioni sulle verifiche dell’idoneità statica dell’edificio prima dei lavori di ampliamento e sopraelevazione del quarto piano nel 2003-2007: sono state eseguite? Con quale esito?».

Nel 2024, nel corso della verifica decennale obbligatoria della statica, venne rilevata una carenza di documentazione sulla statica. Infatti, in seguito, gli uffici provinciali diedero incarico di eseguire prove statiche sull’edificio. Al termine era stato rilasciato un verbale che attesta l’idoneità statica ma con la prescrizione di alleggerire i carichi ai piani superiori e intervenire sui quattro pilastri principali.

«Dalla verifica del 2024 sopra citata, cosa risulta precisamente?», chiedono i Verdi a firma di Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer e Zeno Oberkofler.

L’interrogazione del Pd, firmata dal capogruppo Sandro Repetto, riguarda il sostegno psicologico. «Si intendono attivare specifici servizi di ascolto per coloro che operavano all’interno del palazzo di giustizia? L’esperienza del Covid-19 ha insegnato che anche l’esposizione a un rischio grave, indipendentemente dall’insorgenza di conseguenze fisiche, determini effetti psicologici importanti e richieda interventi di supporto dedicati».