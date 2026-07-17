BOLZANO. Sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione delle macerie dopo il crollo del tribunale di ieri. Tutta la struttura è sotto sequestro ma la rimozione delle macerie è cominciata su disposizione della procura e del pm incaricato del indagini.



Una pala meccanica sta rimuovendo i detriti nella parte retrostante del tribunale sotto la supervisione dei tecnici che controllano se tra le rovine degli uffici delle presidenza del tribunale e del procuratore capo che non ci sia materiale sensibile.



Questo anche se il grosso del materiale da recuperare potrebbe essere sepolto nella parte centrale del tribunale, sotto il cumunlo di macerie che si vede dalla piazza. Tutta l'area è transennata.



(Foto in copertina successiva al crollo)