BOLZANO. Nella foto color seppia, scattata davanti all'ospedale militare, Luigino Monaldi e Walter Bianco hanno lo stesso ciuffo e lo stesso sorriso. Entrambi ventenni, fanno la naja a Bolzano, che nel '79 era un po' come un Erasmus, e non sanno - o forse sì - di stare vivendo un'amicizia che cercherà in tutti i modi di sopravvivere al tempo e alla distanza.

Passano quarantasette anni. Luigino, preso dalla nostalgia e dal desiderio di trovare l'amico, affida il suo appello ai social. Vive a Carassai, vicino ad Ascoli Piceno. Sa solo che l'amico è di Torino e ha un vecchio numero che però suona a vuoto. Alla sua richiesta aggiunge una ricompensa: una vacanza nella sua casa in affitto nelle Marche.

Poi arriva una telefonata: «Abbiamo trovato Walter». Ne seguono altre due uguali. «Che bello», dice Luigino al telefono, con la voce ancora piena di emozione. «Walter? L'ho chiamato subito. Sono riuscito a trattenere le lacrime, forse perché era mattina. Ci vediamo a giugno, che fa più caldo e mi viene a trovare. Ci siamo fatti una promessa: adesso non ci perdiamo più, almeno una volta l'anno bisogna salutarsi». E la vacanza? «L'hanno vinta in tre, ma in due hanno rinunciato. Ho capito che nessuno mi ha aiutato per la ricompensa, erano tutti commossi dalla nostra storia».

I ricordi di naja

La foto ritrae dieci ragazzi venuti da tutta Italia in Alto Adige per il servizio militare. «Nel 2018 è iniziata la mia ricerca - racconta Luigino Monaldi - Per primo ho ritrovato Giuseppe Letizia; adesso Walter e poi altri del gruppo che si sono riconosciuti nella foto e mi hanno contattato». Che ricordi ha del periodo a Bolzano? «Mi ricordo il ponte che affaccia sul monumento alla Vittoria e tutte le scritte in tedesco: per un marchigiano come me era come trovarsi in un altro mondo - Non c'era molto da fare, quindi dopo due ore di lavoro eravamo liberi di andare in giro. Spesso si andava a ballare fuori città e quando non c'era il pullman ci facevamo i chilometri a piedi. Abbiamo conosciuto tante ragazze, tante persone interessanti. Insomma, ci siamo divertiti parecchio».

Quando si vive così, a 20 anni, liberi e sempre insieme, «i mesi sembrano anni - racconta - Quindi l'amicizia si è consolidata. Quando la naja è finita e dovevamo salutarci ci siamo lasciati i numeri e gli indirizzi. So che Walter è rimasto a Bolzano per un po' a lavorare come dj a Radio Spit Fire». E poi? «Il lavoro, la famiglia... Abbiamo smesso di sentirci per anni. Poi con la pensione ho ricominciato a pensare a quegli anni e mi è venuta nostalgia».

La gara di solidarietà

La settimana di vacanza, spiega, l'ha vinta una famiglia con due bambini. «Lara e Alessio mi hanno invitato a venire a Bolzano a vedere i Mercatini, quindi cercando vecchi amici ne ho fatti anche di nuovi - sorride - Anche se non penso che riuscirò a salire questo inverno. Adesso insisterò con gli altri, Michele e Barbara, che hanno rifiutato la ricompensa, anche loro sono entrambi di Bolzano. Vedere tutta questa mobilitazione, oltre ai social si sono aggiunti i giornali e tante condivisioni senza che io chiedessi nulla, per aiutarmi a trovare un amico è stata un'emozione grande. Mi sento pieno di gratitudine».