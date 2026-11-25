BOLZANO «Mi hanno tolto anche l'ultimo ricordo che avevo di mia figlia», dice affranta la signora di 97 anni residente in un appartamento di viale Druso, che ieri mattina è rimasta vittima di uno dei reati più odiosi e vigliacchi: la truffa agli anziani. La donna lucida, e dal forte temperamento, non si capacita di come possa avere concesso fiducia ad un estraneo, tanto da farlo entrare in casa e permettergli di raggirarla.

Il medaglione della figlia

Non ricorda molto di ciò che si sono detti. «Sono ancora scioccata per quanto accaduto e per il valore affettivo del medaglione d'oro che mi hanno portato via», racconta la vittima. «Era un ricordo della mia unica figlia che è venuta a mancare anni fa per una malattia». Adesso la signora, vedova, vive da sola, anche se in città ha alcuni parenti.

La ricostruzione

Alle 12 circa di ieri mattina, qualcuno ha citofonato al suo portone. «Non ricordo bene, ma credo che si sia spacciato per qualcuno delle forze dell'ordine. Forse un carabiniere. L'ho fatto entrare in casa». La 97enne ricorda che poteva avere poco più di 40 anni, alto e ben vestito. «Mi ha detto delle cose. Poi mi ha chiesto di andare in bagno, gli ho indicato dove fosse». A quel punto il malvivente deve avere approfittato di un momento di distrazione dell'anziana per introdursi nella sua camera da letto e rubare oggetti preziosi. «Quando se n'è andato, non ho neanche capito perché fosse venuto».

La scoperta

Solo dopo una breve ricognizione della casa la donna si è accorta che dalla camera da letto le mancavano alcuni oggetti preziosi. Ieri pomeriggio ancora non aveva effettuato un inventario completo degli oggetti che il truffatore-ladro le aveva portato via. «Sicuramente mi mancano gli oggetti a cui più tengo: la catenina con il medaglione e l'orologio che appartenevano alla mia unica figlia che non c'è più da tanti anni. Mi sento come se l'avessi persa per la seconda volta» dice sforzandosi di trovare la forza per non piangere, ma non ci riesce. Non si capacita di come l'uomo sia riuscito a raggirarla. «Non so come ho fatto a farmi imbrogliare così», continua a ripetersi nonostante le abbiano più volte già detto che quel genere di malfattore, oltre ad essere uno spregiudicato, è anche un professionista della truffa, capace di raggirare anche persone molto più giovani. Ed infatti quel genere di truffa, o furto, è tristemente frequenti nonostante carabinieri e polizia continuino a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare le persone adulte, a non fidarsi permettendo agli estranei di entrare in casa. Alla signora, infatti, non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto nella speranza che le forze dell'ordine possano ritrovare il medaglione, l'unico ricordo che le resta della figlia. Er. Am.