Tunnel del Virgolo, perforatrici al lavoro fino all'alba e notti insonni

BOLZANO. Da zero a cento, senza vie di mezzo. Dopo mesi di quiete soporifera - nel senso che il cantiere dormiva della grossa - ora il tunnel del Virgolo rumoreggia come un altoforno. Così di giorno. Ma soprattutto di notte: «Non dormiamo più» protesta chi abita nei paraggi. E anche oltre. Perché il silenzio della città in quelle ore moltiplica l'effetto delle martellate contro la roccia. E il sonno delle famiglie tra viale Trento e i Lungotalvera sta diventando un calvario. «Sono le undici di notte e ancora lavorano» è la testimonianza di Silvano Dondio.

«Il demolitore sta facendo un rumore infernale dalle 6.30 del mattino e non ha ancora smesso»: lui abita in viale Trieste. Che, vista la distanza, dovrebbe essere in quale modo protetto. Per verificare ha pure calcolato il livello di frastuono: «Ci sono almeno 86 decibel percepiti - ha calcolato - nonostante almeno 700 metri dal foro». Sempre da viale Trieste, un'altra protesta: «Da giorni e giorni c'è rumore a tutte le ore ma giovedì la situazione è diventata intollerabile - spiega una abitante della zona - perché i lavori sono proseguiti ininterrottamente per tutta la giornata».

Cosa mai accaduta fino ad allora. Inoltre, altro snodo del disagio, il cantiere è operativo anche nei giorni festivi, quasi che, inevitabilmente vista la calendarizzazione, l'impresa volesse recuperare il forte ritardo accumulato nei mesi in cui nulla si muoveva sul fianco della collina. La sensazione è tuttavia che i lavori procedano rumorosamente ma con lentezza. Evidentemente per tenere sotto controllo le pareti di roccia interne, evitando problemi all'avanzamento dei mezzi di scavo. Di mezzo, ecco il punto, ci sono soggetti diversificati: innanzitutto Rfi che ha appaltato i lavori e che è stata a un passo dalla disdetta visto il modo di procedere molto rallentato dell'impresa; poi la Provincia, col suo piano di riqualificazione di cui si è posta titolare e infine il Comune, che ha lungo dialogato con i due.Dunque? «Nell'immediato chiederò una verifica degli accordi» reagisce il sindaco.

Il quale conferma che il via libera ai lavori comprendeva anche parziali scavi notturni ma ha in ogni caso deciso di convocare una riunione tecnica tra Provincia e Rfi per verificare la rispondenza tra le intese e la pratica di cantiere: «Sappiamo che questi lavori alternano, a seconda della situazione sul terreno - spiega Claudio Corrarati - l'uso delle volate, che sono esplosioni forti ma limitate e quello del martello da scavo. Quest'ultimo produce un rumore continuo ed è su questo punto che intendo chiamare ad un confronto per i prossimi giorni». Insomma, la via pare stretta, tra agenda da rispettare e necessità di cantiere alle prese con rocce resistenti, con anche una rinnovata attenzione alla lettera degli accordi rispetto agli orari dei lavori stessi. Tra l'altro, sta emergendo la proposta di innalzare delle barriere antirumore, come quelle autostradali ma, in questo caso, vanno verificati i costi e l'invasività di queste strutture rispetto a viale Trento e ai flussi di traffico. Certo, il rumore, soprattutto di notte sta raggiungendo livelli di guardia: «Ascoltiamo le proteste - rispondono in Comune - e siamo pronti a chiamare a rapporto l'impresa e i suoi interlocutori». Per capire quali spazi di manovra effettivi possono essere individuati senza ulteriormente rallentare i tempi di consegna.