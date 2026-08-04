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BOLZANO. Ascensore fermo da una settimana in uno stabile delle case dei ferrovieri di via Resia. A segnalare il problema è un lettore, che racconta come l'impianto sia fuori uso da una settimana. Il palazzo, di cinque piani, ospita una quindicina di famiglie, molte delle quali composte da persone anziane.
Alcuni residenti con difficoltà motorie, compresi utenti in sedia a rotelle, sarebbero di fatto impossibilitati a uscire di casa, mentre anche per le famiglie con bambini piccoli affrontare le scale rappresenta un notevole disagio.
Il guasto si è verificato in pieno periodo estivo, con il fine settimana di mezzo, circostanza che rischia di allungare i tempi di ripristino. La segnalazione riporta l'attenzione sull'accessibilità negli edifici abitati da una popolazione sempre più anziana.