BOLZANO. Il calcio si ferma per qualche minuto e lascia spazio a un messaggio che va oltre il risultato della partita. Nel pomeriggio di sabato 21 novembre, durante l'intervallo della sfida tra FC Südtirol e Cremonese, lo stadio Druso di Bolzano è diventato il palcoscenico di un'iniziativa contro la violenza sulle donne, in vista della Giornata internazionale del 25 novembre.

In campo sono stati portati tre striscioni rossi, realizzati nelle tre lingue provinciali, con un messaggio netto: la violenza contro le donne non è accettabile e non può essere tollerata in nessuna forma. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e dal Comitato provinciale per le comunicazioni, con il sostegno dell'FC Südtirol, del Servizio donna della Provincia e del mondo politico e associativo. Nel corso della giornata sono stati inoltre distribuiti 4.000 volantini per sensibilizzare il pubblico.

Tra i rappresentanti istituzionali presenti anche il presidente della Provincia Arno Kompatscher, titolare della delega alle Pari opportunità, e il presidente del Consiglio provinciale Angelo Gennaccaro. Hanno partecipato all'iniziativa anche la presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità Ulrike Oberhammer, la vicepresidente Nadia Mazzardis, la presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni Judith Gögele e il vicepresidente Gerhard Vanzi.

La campagna di quest'anno, intitolata «L'Alto Adige si alza in piedi», si rivolge in particolare agli uomini, invitandoli a prendere posizione, intervenire e non voltarsi dall'altra parte davanti agli episodi di violenza. Un impegno condiviso anche da cinque calciatori della squadra biancorossa: Fabian Tait, Andrea Giorgini, Simone Davi, Lorenzo Anghelè e Alessandro Plizzari, che hanno aderito all'iniziativa «Io ci metto la faccia».

La presa di posizione del club non si esaurisce nella giornata di sabato. Per tutta la stagione, sulle due tribune dello stadio Druso resterà simbolicamente un posto vuoto, dedicato alle donne vittime di violenza e a ricordare l'assenza che lasciano nelle famiglie e nelle comunità. All'interno dell'impianto è presente anche una panchina rossa, altro segno concreto di sensibilizzazione.