BOLZANO. «Chi si prenderà cura di mio figlio quando noi genitori non saremo più in grado di farlo?». È una delle domande più difficili per le famiglie delle persone con disabilità, ma affrontarla per tempo può permettere di costruire un futuro più sicuro. Parte da qui l'iniziativa della Fondazione «nach uns.dopo di noi», che durante l'autunno apre la propria sede di piazza Walther 28 a Bolzano per una serie di pomeriggi informativi. Il prossimo appuntamento è mercoledì 7 ottobre, dalle 16 alle 18, senza necessità di prenotazione.

Al centro degli incontri c'è il progetto di vita individuale della persona con disabilità. Insieme alla persona interessata e ai familiari si affrontano le scelte che riguardano il futuro: dove e come abitare, quale accompagnamento prevedere, come mantenere le relazioni sociali e come organizzare la tutela giuridica. Preferenze, necessità e possibilità di sostegno vengono raccolte per costruire progressivamente una base concreta sulla quale prendere le decisioni.

«Ogni famiglia porta con sé conoscenze, preoccupazioni e speranze. Dedichiamo tempo ai colloqui, diamo struttura ai desideri individuali e li traduciamo in progetti concreti», spiega la direttrice Martina Pastore. Affrontare il tema del “dopo” può essere difficile, ma l'obiettivo è proprio quello di cominciare a farlo con largo anticipo, evitando che tutte le decisioni debbano essere prese nel momento dell'emergenza e distribuendo nel tempo responsabilità e scelte.

Dopo l'incontro del 7 ottobre, le porte della sede bolzanina torneranno ad aprirsi il 4 novembre e il 2 dicembre, sempre dalle 16 alle 18. La Fondazione segue le famiglie in tutto l'Alto Adige, fornendo informazioni sui servizi disponibili e mettendole in contatto con gli enti specializzati, mantenendo al centro la libertà di scelta della persona con disabilità. Sono previsti inoltre incontri a San Martino in Badia il 10 ottobre, Bressanone il 21 ottobre, Silandro il 29 ottobre e Merano il 9 dicembre.