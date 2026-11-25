BOLZANO. Oggi la redazione dell'Alto Adige porta un segno rosso sul viso. Non è un gesto di facciata: è una presa di posizione.

Ogni giorno raccontiamo storie di donne umiliate, controllate, picchiate, uccise. E sappiamo che dietro ogni notizia ci sono anni di silenzi, di segnali ignorati, di «non sono affari miei».

Noi abbiamo scelto da che parte stare: con le donne, contro ogni forma di violenza, fisica, psicologica o economica che sia. Oggi, 25 novembre, e tutti gli altri giorni dell'anno.