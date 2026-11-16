BOLZANO. Sembrava un caso isolato, invece forse non lo è. Dopo la dottoressa dell'ospedale San Maurizio che ha denunciato Umberto Tait, direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano, accusandolo di averla aggredita verbalmente durante l'attività di servizio, l'impressione è che si stia aprendo un vaso di Pandora. Questa volta è una dipendente del settore amministrativo dell'Asl ad aver segnalato un'aggressione verbale da parte dello stesso alto dirigente.

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