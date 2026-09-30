BOLZANO. La Libera Università di Bolzano si conferma nella fascia tra il 401° e il 450° posto nella nuova edizione del Times Higher Education World University Rankings. L’ateneo altoatesino mantiene dunque la propria posizione nella graduatoria internazionale, mentre la vicina Università di Trento si colloca più avanti, confermandosi nella fascia tra il 351° e il 375° posto.

Al vertice mondiale resta l’Università di Oxford, nel Regno Unito, che conquista il primo posto per l’undicesimo anno consecutivo. L’ateneo britannico ha preceduto di misura il Massachusetts Institute of Technology (Mit) degli Stati Uniti.

Tra le università italiane il risultato migliore è quello dell’Università di Bologna, che occupa il 111° posto. Seguono la Sapienza di Roma e la Normale di Pisa, entrambe al 147° posto. Più indietro, dunque, Trento nella fascia 351-375 e Bolzano in quella 401-450.

Per la Libera Università di Bolzano si tratta di una conferma rispetto alla precedente edizione della graduatoria. Stabile anche Trento, mentre Oxford continua a dominare una classifica che mette a confronto gli atenei a livello internazionale.