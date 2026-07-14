BOLZANO. È morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "San Maurizio" l'83enne travolto da un'auto ieri mattina, 13 luglio, in via Resia. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: l'anziano, dopo essere stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, è deceduto nella tarda serata. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima (che viveva in via Resia) stesse pedalando sulla carreggiata in direzione via Druso quando, all'altezza del Palasport, ha svoltato a sinistra per immettersi in via Don Narciso Sordo. Durante la manovra è avvenuto l'impatto con la macchina che proseguiva dritta nella stessa direzione. Erano le 9.40.



L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale

https://edicola.altoadige.it/