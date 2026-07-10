BOLZANO. Su richiesta della proprietaria e a seguito di una valutazione positiva da parte della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, la Giunta provinciale ha posto sotto tutela storico-artistica un edificio residenziale situato in via Rosmini a Bolzano.



"Gli edifici residenziali storici non solo offrono spazi abitativi di qualità, ma raccontano sempre anche la storia. Sono felice che ciò venga riconosciuto dai proprietari privati dell'edificio e valorizzato con la dichiarazione di tutela", sottolinea l'assessore provinciale Philipp Achammer, che aveva presentato la relativa delibera all'Esecutivo. Anche la soprintendente provinciale Karin Dalla Torre evidenzia l'importanza della decisione: "L'edificio documenta sia lo stile costruttivo che le aspirazioni progettuali dell'architettura dei primi anni del XX secolo con una coerenza notevole, così come è stata concepita nella parte storica di Bolzano. È una parte essenziale del patrimonio architettonico della provincia e del catalogo delle opere dei fratelli Ludwig".



La residenza urbana fu costruita nel 1912 e realizzata secondo i progetti degli architetti e costruttori Alois e Gustav Ludwig. I due architetti hanno firmato anche altre opere a Bolzano, come il Parkhotel Laurin, l'Hotel Città, l'edificio a terrazze con uffici e cupola della tenuta della principessa Campofranco e la scuola elementare con l'asilo a Gries; hanno inoltre progettato la Villa Thomas Mann a Monaco di Baviera.